POZZAGLIO (4 ottobre 2019) - Più sicurezza sulla via per Casalsigone con il maxi progetto di realizzazione di tre piazzole di sosta lungo la stretta strada che conduce alla frazione. In arrivo anche lampeggianti per garantire maggior visibilità ai ciclisti che dalla via Brescia transitano verso la pista Cremona-Robecco. E una nuova segnaletica con strisce pedonali a Brazzuoli. L’intervento proposto dal Comune, dal costo complessivo di 110mila euro, verrà sostenuto dalla Regione per 55mila euro nell’ambito dei finanziamenti del bando sicurezza stradale 2019.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO