Ecco Yuri, maggiordomo di comunità

SESTO (5 ottobre 2019) - Al posto della livrea ha il giubbino di jeans e non ha i capelli bianchi perché ha solo trentun'anni. Si chiama Yuri Manzoli, abita in paese e lunedì è entrato in servizio come maggiordomo di comunità. Vuol dire che sarà a disposizione dei sestesi gratis, a cominciare da pensionati e disabili, per aiutarli a svolgere per il momento solo sul territorio comunale, le attività quotidiane che per una serie di problemi loro fanno fatica a svolgere. L’elenco comprende ad esempio la spesa nei negozi del paese, il ritiro di certificati e documenti negli ambulatori medici, il pagamento delle bollette in Posta, un giretto al mercato il martedì mattina. Per ora il servizio, che viene erogato grazie all’intervento finanziario dell’Azienda Sociale Cremonese, è sperimentale. Quando però tra qualche mese le verifiche daranno gli esiti sperati, diventerà definitivo. Il cittadino interessato per richiedere l’intervento del maggiordomo di comunità dovrà chiamare gli uffici comunali.

