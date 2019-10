Cristo Re, l'oratorio di tutti

CREMONA (5 ottobre 2019) - L’oratorio di Cristo Re rimesso a nuovo: «Come un cortile dei sogni che deve essere accogliente, non solo per chi ci vive quotidianamente, ma anche per coloro che lo attraversano per la prima volta» ha declinato la filosofia della riqualificazione don Pierluigi Fontana, vicario parrocchiale.

Un intervento, quello nella struttura del quartiere Po, dovuto alla necessità di rendere più funzionali alcuni ambienti, dal bar ad altre sale.

«E del resto ambienti così vissuti e frequentati devono risultare belli, puliti ed accoglienti — aggiunge il parroco, don Enrico Trevisi —. Altrimenti ci troveremmo davanti ad una forma che non veicola bene il messaggio cristiano che vogliamo trasmettere».

Così, nonostante il momento non facilissimo per la vita degli oratori della diocesi, la scelta è stata quella di investire sulle strutture per renderle più vivibili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO