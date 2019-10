Sabato 5 ottobre inizia Gardaland Magic Halloween

Come ormai da tradizione con l’arrivo del mese di ottobre torna Gardaland Magic Halloween. A partire da sabato 5 ottobre per tutti i weekend del mese e fino al ponte di Ognissanti – dal 31 ottobre al 3 novembre – zombie, streghe, vampiri e mostri di ogni genere invaderanno il Parco pronti a portare scompiglio e divertimento tra le attrazioni. Madrina della giornata inaugurale del 5 ottobre sarà la conduttrice e modella Melissa Satta che chiamerà a raccolta nel Parco i 128 maghi di Gardaland Magic Hotel e tante altre creature misteriose per condurli in una colorata sfilata lungo le vie del Parco. In piazza Ramses, punto di arrivo della parata, Melissa poserà insieme a maghi, vampiri, streghe e fantasmi per realizzare tutti insieme il quadro di Halloween più grande e colorato d’Italia. Come tradizione, nella prima giornata di apertura, sabato 5 ottobre, Gardaland offrirà l’ingresso al Parco al prezzo speciale di 15 euro a chi si presenterà vestito da mostro dalla testa ai piedi. Avrà così inizio una nuova stagione ricca di novità, a partire ad esempio dai Venerdì da Paura: l’11, 18 e 25 di ottobre il Parco sarà aperto dalle 18 fino alle 23.

