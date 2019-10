Amico degli animali, truffatore di commercianti

SORESINA (3 ottobre 2019) - Promette inserzioni pubblicitarie, incassa le quote dei commercianti e poi sparisce. Negli ultimi giorni alcuni esercenti soresinesi sono stati contattati, e raggirati, da un sedicente componente di un’associazione cinofila. Il soggetto, italiano e dall’età apparente di oltre cinquant’anni, si è presentato all’interno dei bar e dei negozi della cittadina parlando di un evento con protagonisti gli amici a quattro zampe in programmazione nelle prossime settimane, e qualificandosi come incaricato a raccogliere inserzioni da inserire poi nelle locandine: quota richiesta, trenta euro. C’è chi ha versato la somma e chi no, ma l’impostore non si è limitato a quello: per accreditarsi la fiducia dei commercianti, e rendere più credibile l’intera messa in scena, ha commissionato ordini pesanti (un cesto gastronomico con una dozzina di salumi, quindici composizioni floreali) assicurando che a breve sarebbe tornato a prendere la merce. Cosa che invece si è ben guardato dal fare.

