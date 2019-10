Furto di cellulare e possesso di droga, arrestato 48 enne

CREMONA (2 ottobre 2019) - Un 48 enne pluripregiudicato cremonese è stato arrestato dai carabinieri per i reati di furto aggravato e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel tardo pomeriggio di martedì 1 ottobre, l'uomo ha asportato un telefono cellulare del valore di 700 euro, danneggiando l’espositore in cui era contenuto, all'interno di un negozio di telefonia in Piazza IV novembre. Il titolare ha immediatamente avvisato il 112 e il ladro è stato intercettato in via Decia. Nel corso della perquisizione, il 48 enne veniva trovato in possesso del telefonino sottratto e, occultati all’interno di una tasca dei pantaloni, di due pezzi di hashish del peso complessivo di 25 grammi, avvolti nel cellophane, verosimilmente destinati all’attività di spaccio.

