Servizio Civile, c'è tempo sino al 10 ottobre per partecipare al bando

CREMONA (2 ottobre 2019) - C’è tempo sino al 10 ottobre prossimo per partecipare al bando di selezione per volontari di Servizio Civile nell’ambito dei progetti promossi dal Comune di Cremona e dagli enti delle rete di cui è capofila: un’opportunità per i ragazzi dai 18 ai 28 anni. Il Comune di Cremona propone sette progetti di Servizio Civile, per un totale di 92 posti disponibili distribuiti su 70 sedi tra uffici comunali, enti pubblici, cooperative ed associazioni.

Tali progetti riguardano l’educazione e promozione culturale, il consumo sostenibile e il rispetto ambientale, il contrasto alla violenza di genere e alla marginalità sociale, la cittadinanza attiva e la partecipazione giovanile, l’accesso alle informazioni e al sapere, la mobilità internazionale con un nuovo progetto di Servizio Civile Universale all’estero. Da quest’anno la domanda va presentata dal sito www.scelgoilserviziocivile.gov.it, che prevede il possesso dell’identità digitale SPID livello sicurezza 2, che si può comodamente richiedere agli sportelli postali.

Il Servizio Civile dura un anno. Ogni volontario gode di un compenso mensile di 439,50 euro, svolge servizio presso la propria sede per una media di 25 ore a settimana e ha a disposizione una serie di giorni di permesso e malattia. Le ragazze e i ragazzi interessati possono prendere visione dei progetti sulla home page del sito del Comune di Cremona. Per informazioni e chiarimenti è inoltre inoltre possibile rivolgersi al Servizio Progetti e Risorse del Comune in via Dante, 149, tel 0372 407786-051 – serviziocivile@comune.cremona.it (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, il mercoledì dalle 8.30 alle 16.30).

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO