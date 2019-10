Paura, camion contromano alla rotonda di Cavatigozzi

CREMONA (1 ottobre 2019) - Paura e disagi a causa di un camion che ha imboccato in contromano la rotonda tra il Peduncolo e via Milano. Non è la prima volta che accade. Quello che si è verificato oggi intorno alle 14 è l'ultimo episodio di una lunga serie.

Gli automobilisti - uno di loro ha scattato la fotografia che pubblichiamo - si sono accorti di quanto stava accadendo e, increduli, si sono fermati in attesa del passaggio del mezzo pesante. Il camion, inoltre, ha pericolosamente incrociato un altro tir che stava viaggiando nel senso corretto. L'autista, resosi conto di trovarsi in una situazione pericolosa, ha effettuato una retromarcia ripercorrendo a ritroso il tratto di rotatoria. Nel frattempo si era formata qualche piccola coda agli imbocchi del rondò, il traffico è poi defluito regolarmente dopo che il tir è riuscito a riprendere la direzione corretta.

