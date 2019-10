Aggredisce un carabiniere dopo un controllo, arrestato

PIZZIGHETTONE (1 ottobre 2019) - Si oppone con forza a un controllo dei carabinieri e, nel corso della discussione, colpisce un militare in servizio. L’episodio si è verificato ieri poco prima delle 13, in via Vittorio Veneto, pieno centro del paese. A trovarsi nei guai, ora, è il conducente di un ciclomotore, un 51enne del paese, fermato per un normale controllo. L'uomo è stato arrestato e, oltre che per lesioni personali, dovrà rispondere di danneggiamento (perché ha preso a calci l'auto dei carabinieri) e ricettazione (in quanto lo scooter che guidava è risultato essere rubato).

