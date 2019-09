Stretta sul gioco d'azzardo, in 22 mesi 65 verbali

CREMONA (30 settembre 2019) - Nel 2018 sono stati 148 i controlli della polizia locale in bar e sale giochi in materia di apparecchi per il gioco d’azzardo. Le verifiche hanno portato a 27 sanzioni, in prevalenza per il mancato rispetto degli orari di accesso degli utenti. Nel 2019 i controlli sono stati finora 93 con 38 sanzioni. In particolare 17 sono le multe per il mancato rispetto dell’ordinanza in materia di orari di accesso del pubblico; 16 per mancato aggiornamento della formazione obbligatoria per gli esercenti e 5 per omessa sorveglianza. È quanto scrivono l’assessore alla Sicurezza, Barbara Manfredini, e quello alle Politiche sociali e della Fragilità, Rosita Viola, nella loro risposta congiunta all’interrogazione del consigliere comunale dei Cinque Stelle, Luca Nolli.

