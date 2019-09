Morti sul lavoro, Piloni: "Le proposte ci sono, mettiamole in pratica"

CREMONA (30 settembre 2019) - “Incrementare il personale per le attività di prevenzione, incentivare le attività di cultura della sicurezza, promuovere un sistema informativo per programmare le attività di prevenzione e monitoraggio, utilizzare le risorse derivanti dai controlli per rafforzare i progetti di prevenzione e prevedere incentivi alle imprese che investono in sicurezza”. Il consigliere del Pd Matteo Piloni, che questa mattina ha partecipato al presidio dei sindacati organizzato davanti alla sede di Regione Lombardia, riferisce le proposte presentate oggi al governo regionale perché la sicurezza sul lavoro diventi una priorità. “Dall'inizio dell'anno il numero di morti sul lavoro ha raggiunto le 112 vittime. Un numero impressionante. Una vera e propria emergenza – dice Piloni – le proposte ci sono, bisogna metterle in pratica”.

