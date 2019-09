Il saluto a don Pezzetti, prete degli ultimi

CREMONA (30 settembre 2019) - Nel pomeriggio del prossimo 20 ottobre, don Antonio Pezzetti assumerà l’incarico di parroco di Piadena, Vho e Drizzona. Inoltre è stato scelto come nuovo vicario zonale della Zona pastorale IV, in sostituzione.

Ma don Antonio, pronto per la sua nuova missione da parroco, è stato per 25 anni l’anima della Casa dell’Accoglienza, ponendosi in momenti anche complicati al fianco delle emergenze che si sono susseguite nel tempo. E ieri don Pezzetti è stato salutato dai suoi ragazzi, i migranti di via Sant’Antonio del fuoco, e dalle istituzioni. «Ci lascia un patrimonio di umanità, la corresponsabilità di prendercene cura ci coinvolge tutti. Ci siamo trovati insieme nelle diversità» il commento dell’assessore comunale Rosita Viola.

