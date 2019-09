Saranno abbattuti tre alberi in via Brescia

CREMONA (30 settembre 2019) - Nell’ambito dei lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile di via Brescia è stato effettuato dal personale delle Serre comunali anche uno screening degli alberi presenti lungo il tratto di strada interessato. Durante questi controlli periodici è stato riscontrato che tre celtis australis, collocati all’altezza del civico 54, sono staticamente pericolosi. Pertanto da mercoledì 2 ottobre, salvo imprevisti dovuti alle condizioni atmosferiche, ne è in programma l’abbattimento a tutela della pubblica incolumità.

Dall’analisi effettuata è infatti emersa una situazione che desta preoccupazioni per la loro stabilità in quanto tutta l'area della banchina stradale su cui si trovano le piante è stata in passato interessata da importanti scavi per la posa di sottoservizi. Considerata inoltre la vicinanza di questi manufatti è molto probabile che siano stati intaccati buona parte dei cordoni d'ancoraggio primari, con conseguente instabilità degli alberi, soprattutto in caso di vento forte o in condizioni meteo avverse.

“Sostituiremo quanto prima le piante che devono essere abbattute”, dichiarano l’assessore al Verde Rodolfo Bona e l’assessora all’Ambiente Simona Pasquali, che aggiungono: “Si provvederà a mettere a dimora essenze giovani che si aggiungeranno a quelle già previste in occasione della ripiantumazione della prossima stagione nelle zone limitrofe. In occasione di questo intervento si è valutato di migliorare la viabilità in quel tratto sistemando il punto di fermata degli autobus con la realizzazione di una piazzola in modo da restituire decoro a questo tratto della via”.