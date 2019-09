Pendolari, reclamo e scintille. Botta e risposta con Trenord

CREMONA (30 settembre 2019) - Botta e risposta con scintille fra pendolari e Trenord dopo un reclamo. Lo scambio pepato inizia quando Attilia Cantarelli, portavoce dei pendolari della linea Cremona-Brescia, segnala un disagio alla società ferroviaria partecipata da Regione Lombardia che replica con quella che viene letta come un’alzata di spalle: «Le ricordiamo che le infrastrutture di stazione e la circolazione sono gestite dalla società Rfi». Una risposta inviata per mail dall’ufficio reclami e firmata: «Direzione Commerciale, Comunicazione al Cliente» che fa perdere le staffe alla rappresentante dei pendolari: «Potete evitare queste inutili e irritanti risposte? L’abbonamento — è la sottolineatura inviata in risposta da Cantarelli — noi viaggiatori lo paghiamo a Trenord».

