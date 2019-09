Sport e valori, cerimonia in municipio

CASTELVERDE (30 settembre 2019) - Paese in festa per celebrare gli atleti e le società sportive del paese che si sono distinti per traguardi e obiettivi. Quella di ieri mattina, è stata una grande festa, che ha visto la partecipazione di tantissime persone all’interno della sala consiliare. La cerimonia è stata aperta dal sindaco Graziella Locci. «Chi pratica sport, ha una marcia in più. E’ in grado di pianificare i propri impegni, il proprio percorso e sa affrontare e saper accettare frustrazioni e sconfitte. Sa quanto sia importante rialzarsi e ricominciare, con fatica e costanza, valori che poi serviranno ad affrontare anche la vita. Lo sport permette di crescere e di migliorare il nostro modo di essere». L’assessore alla partita Augusto Bonoldi, che ha presieduto le premiazioni, ha sottolineato come «l’amministrazione comunale intenda riconoscere e valorizzare il vostro impegno e i sacrifici che affrontate quotidianamente per poter svolgere la pratica sportiva e gli importati successi conseguiti. Vi ringraziamo per aver portato agli onori della ribalta il nome di Castelverde e di Cremona, in giro per l’Italia, l’Europa e il mondo». Per l’occasione sono state premiate le società del paese ovvero Ac Castelverde, Us Scoiattoli, Us San Martino, Us Costissima, Pepo Team e Us Velox.

