Pd cremonese con Zingaretti

CREMONA (29 settembre 2019) - Il consigliere comunale Santo Canale ha trasmesso un comunicato riguardante la situazione aggiornata dei sottoscrittori della lettera a sostegno del segretario dem Nicola Zingaretti.

"A poche ore dall’Assemblea Provinciale del Partito Democratico durante la quale si affronterà il tema della situazione politica nazionale e possibili ripercussioni a livello locale, si allunga la lista di “fedeli” al segretario nazionale Nicola Zingaretti dopo l’annuncio di Matteo Renzi di fondare una nuova forza politica indipendente. Subito dopo l’annuncio del senatore di Firenze di fuoriuscire dal Pd per formare il partito Italia Viva, era stato proprio Santo Canale, coordinatore del movimento pro Zingaretti durante le primarie ed ora suo referente sul territorio, ad aver immediatamente diffuso una lettera a sostegno del segretario Dem, invitando tutti gli iscritti ed i simpatizzanti del Pd a rimanere a fianco di Zingaretti per portare il partito nel futuro, chiedendo di non sprecare il patrimonio di consensi ottenuto nelle scorse elezioni amministrative e di “metterci la faccia”.

Ad una settimana di distanza, mentre a livello nazionale si delineano quelli che probabilmente saranno i nuovi schieramenti, anche a livello locale continuano ad aumentare i nomi e le dichiarazioni di coloro che fermamente rimarranno tra le fila del Partito Democratico: accanto ai primi big schieratisi a favore (Santo Canale, Maura Ruggeri, Luca Burgazzi e la sindaca Stefania Bonaldi) spuntano quello dell’ex consigliere regionale Agostino Alloni, la presidente dell’Assemblea Provinciale Mariella Laudadio, l’assessore Simona Pasquali e quello dei consiglieri comunali dem Fabiola Barcellari e Nicola Pini. Le adesioni sono tutt’ora aperte e per sottoscrivere il documento è sufficiente inviare una mail con il proprio nominativo a info@pdcremona.it

In attesa di capire cosa emergerà dall’Assemblea Provinciale dei democratici, riportiamo di seguito l’elenco aggiornato dei sottoscrittori della lettera in sostegno del segretario Zingaretti:

ALLONI AGOSTINO

BANDERA ANNA

BARCELLARI FABIOLA

BERNOCCHI UMBERTO

BERTOLI GIANNI

BONALDI STEFANIA

BONANOMI MASSIMO

BULLA VOJSAVA

BURGAZZI LUCA

CANALE SANTO

CANEVARI BRUNO

CANTARINI NICOLA

CANTONI ANDREA

CAPOANI FEDERICO

CAPPELLINI ALBERTO

COLLA ANDREA

DAINA MARIO

DIAZ DANIELA

DUSI CARLO

FERRARI ALCESTE

FILIPPINI MAURIZIO

FRAZZEI DONATELLA

GALBIATI ENZO

GALLI MARCO

GIGLIOBIANCO GIUSEPPE

GIUDICI BRUNO

GOTTARDI SILVANO

GRAZIOLI DONATELLA

GUARNERI ALFREDO

LANA LUCIA

LAUDADIO MARIELLA

MAESTRELLI MATTEO

MAINARDI NEVIO

MAINARDI NICOLÒ

MAIOLI MARZIA

MANIFESTI ENRICO

MIGLIOLI ANNAMARIA

MONDONICO ROSOLINO

MUSSI MARIASILVIA

OTTOBONI GIORGIO

PASQUALI SIMONA

PEDRABISSI DAVIDE

PILONI MANUELA

PINI NICOLA

POLI MARIA GIOVANNA

RAMPI GIORGIO

REBESSI CLAUDIO

RIVAROLI VELLEDA

ROSSI GIOVANNI

RUGGERI MAURA

SAVAZZI GRETA

SCALMANI TEODORO

SCOTTI ELISABETTA

SPINETTA CLAUDIA FRANCESCA

STORTI GIAN CARLO

TUPONE ENRICO

VACCHELLI GIOVANNI

VALCARENGHI LUCIANO

VENTURA ANNALISA

ZANGRANDI ANTONELLA

ZIGLIOLI ALFREDO