Sfrattato, entra nell'ex abitazione forzando la porta: denunciato

OSTIANO (29 settembre 2019) - Sfrattato da un immobile per morosità, un 44enne di Ostiano è stato sorpreso dalla proprietaria all'interno della casa dopo aver forzato e danneggiato la porta d'ingresso; non contento, l'ex inquilino ha minacciato la 44enne che richiedeva l'intervento dei carabinieri. L'uomo è stato così deferito in stato di libertà dai militari per i reati di minaccia, violazione di domicilio e danneggiamento.