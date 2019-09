Intrusi di notte a La Buca

CASTELVETRO (29 settembre 2019) - Nelle ore serali o notturne scavalcano le recinzioni e, una volta dentro, se la prendono con porte, finestre e arredi del centro sportivo. Le incursioni vandaliche di un gruppo di ragazzi, iniziate durante l’estate e di fatto mai terminate, riguardano l’area di via Matteotti che fino a qualche anno fa ospitava La Buca. Nel mese di ottobre dovrebbero iniziare gli attesi lavori di riqualificazione programmati dal Comune (da circa 600 mila euro) ma intanto i residenti si lamentano: «Anche se il centro sportivo è ormai abbandonato da tempo noi passeggiamo in questa zona e ci portiamo i cani – spiega una ragazza –. Nelle ultime settimane è capitato più volte di imbattersi in giovani in procinto di spaccare sedie o altro. Con una spranga di ferro hanno bucato la porta degli spogliatoi. Il Comune ha messo transenne per evitare ingressi non autorizzati, ma passano comunque».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO