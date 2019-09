Giornata del migrante: «Un’emergenza che non c’è»

CREMONA (28 settembre 2019) - Schiacciati da una logica dell’emergenza continua che regola le politiche più recenti sull’immigrazione, l’Italia vive l’ansia di una presenza percepita di migranti sul territorio di 3,5 volte superiore al reale. Nel resto d’Europa, dove pure la presenza è sovrastimata, la cifra è gonfiata soltanto di 2 volte. Sono queste alcune delle considerazioni che l’avvocato Giulia Vicini di Asgi - Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, ha offerto questa mattina al Centro pastorale in occasione della Giornata del Migrante e del Rifugiato, dal titolo ‘Non si tratta Solo di Migranti’ e organizzata dagli Uffici pastorali Migrantes e Caritas della Diocesi di Cremona. Alla presenza del vescovo Antonio Napolioni, nel corso della mattinata, coordinata da Alessio Antonioli della Caritas, sono state prese in esame le linee di continuità fra le logiche emergenziali che hanno fin qui orientato buona parte della gestione dei flussi migratori nel nostro Paese.

