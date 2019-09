Sedicenne trova 800 euro e li rende al proprietario

CREMONA (29 settembre 2019) - Trova un portafoglio con 800 euro, documenti, bancomat e carte di credito e lo consegna alla polizia ferroviaria. Il protagonista di questo nobile gesto è Dejan Frittoli, 16enne di Castelverde, studente che frequenta il terzo anno al liceo Anguissola (comunicazione) a Cremona. E proprio per ringrazialo, nei prossimi mesi, verrà organizzato un momento ufficiale in cui gli verrà offerto un riconoscimento. «Siamo riconoscenti per quello che ha fatto per noi – spiega Antonio Milia, presidente del circolo di Cremona Sa Domu Sarda – e vorremmo poter incontrare il giovane e la sua famiglia per complimentarci personalmente con lui». I denaro, infatti, era parte dell'incasso di una manifestazione che si era tenuta in città.

