Furto al bar della piscina comunale, denunciato

PIZZIGHETTONE (28 settembre 2019) - I carabinieri, al termine di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà, per i reati di furto aggravato e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, un 33enne residente a Pizzighettone. Il proprietario del bar posto all’interno della piscina comunale in via Alcide De Gasperi, grazie alle telecamere del sistema di videosorveglianza, domenica scorsa l'ha sorpreso mentre era intento ad asportare il denaro contenuto nella cassa. I militari hanno verificato l’effrazione della porta d’ingresso, mediante l’utilizzo di due cacciaviti rinvenuti addosso all'uomo unitamente ad alcuni generi alimentari di esiguo valore e a una somma in denaro contante di 15 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO