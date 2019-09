Dà in escandescenze in piazza Roma, denunciato

CREMONA (28 settembre 2019) - H.W., nato in Tunisia classe 1996, residente a Vittoria (Ragusa), disoccupato, è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale. Nella notte in piazza Roma, nel corso di un servizio di vigilanza, i carabinieri hanno notato due ragazzi che discutevano animatamente ed intervenendo nel tentativo di sedare la lite per futili motivi, il 23enne, in evidente stato di agitazione e sotto effetto di sostanze alcoliche, ha inveito nei loro confronti con frasi offensive e minacciose. Il ragazzo ha strattonato più volte i militari che cercavano di bloccarlo e tentato anche di scalciare uno dei carabinieri.

