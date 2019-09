Questura aperta al pubblico in occasione della festa del patrono

CREMONA (28 settembre 2019) - Lunedì 30 settembre verrà celebrata la ricorrenza di S. Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato, con una cerimonia religiosa che si svolgerà alle 9 presso la Chiesa di San Michele officiata dal vescovo di Cremona monsignor Antonio Napolioni e dal cappellano della Polizia di Stato don Stefano Peretti.

A seguire, in occasione del Family Day, giorno dedicato alle famiglie dei poliziotti, la sede della Questura sarà aperta al pubblico per visite guidate in collaborazione con il FAI, Fondo Ambiente Italiano, che metterà a disposizione i propri volontari che illustreranno la storia e gli ambienti di Palazzo Manara. Le visite, della durata di mezz’ora ciascuna, si terranno dalle ore 10,30 alle 12,30. Per prenotazioni è possibile contattare l’Ufficio relazioni con il pubblico alla mail urp.quest.cr@pecps.poliziadistato.it

