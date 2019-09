Incidente in moto, paura per un 18enne

CREMONA (27 settembre 2019) - Incidente stradale e momenti di grande apprensione, a metà pomeriggio, in via Bosco. Un ragazzo di 18 anni in sella a una moto ha impattato contro un ostacolo ed è rovinato a terra riportando una serie di ferite piuttosto serie. Nei primi minuti si è temuto il peggio, il giovane, dopo i primi soccorsi, è stato portato in ospedale in codice giallo. Dei rilievi e della gestione della viabilità si sono occupati i vigili.

