Eatinero strega tutti, subito pienone

CREMONA (28 settembre 2019) - Buon esordio per Eatinero, quinta edizione del festival del cibo di strada itinerante. Come sempre la carovana di food truck torna in piazza Roma, ad animare il centro storico e non solo con cibo, birra artigianale e cocktail, ma anche con musica e divertimento. L’evento durerà per tutto il weekend, fino alla mezzanotte di domenica, con cucine aperte tutto il giorno, a pranzo e cena. L’evento è organizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune e da Confesercenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO