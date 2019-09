Pianoforti per tutti, Cremona città della musica

CREMONA (27 settembre 2019) - La vita cittadina è accompagnata da un’autentica onda di note, la creatività è nell’aria e il tempo sembra fermarsi. Il merito è dell’iniziativa ‘Suonami! Piazza che vai pianoforte che trovi’, riproposta nell’ambito del Cremona Music International Exhibitions and Festival. Significa pianoforti liberi a disposizione in numerosi angoli di Cremona, dalla stessa piazza Stradivari ai portici di Palazzo Comunale, passando per via Dante, via Platina e allungandosi fino al centro commerciale Cremona Po. I cremonesi hanno risposto in massa.

