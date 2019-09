Monticelli, i ladri approfittano del black out: via i gioielli

MONTICELLI / CASTELVETRO (28 settembre 2019) - Ladri in azione ieri mattina nella Bassa Piacentina: due i furti a segno. In particolare nel borgo pallavicino i malviventi - dicendo di dover effettuare verifiche legate al guasto sulla rete elettrica - hanno derubato due anziani sfruttando il black out elettrico che ha interessato diverse vie del paese. Sono stati rubati diversi monili in oro dal valore ancora da quantificare. Un secondo furto in abitazione, ma con modalità più tradizionali, è stato segnalato a Castelvetro.

