Cremona, sciopero per il clima: centinaia di studenti in piazza

CREMONA (27 settembre 2019) - Il movimento dei giovani per il clima Fridays For Future, ispirato da Greta Thunberg, è tornato in piazza anche a Cremona così come in 160 città italiane, per il terzo Sciopero globale del clima, dopo quelli del 15 marzo e del 24 maggio. Per le vie del centro hanno sfilato centinaia di ragazzi chiedendo azioni forti per l'ambiente.

Lo sciopero di domani arriva in conclusione della #WeekForFuture, la settimana di manifestazioni per il clima indetta da Fridays For Future in tutto il mondo. La settimana è cominciata venerdì 20 settembre, con manifestazioni in 130 paesi nel mondo: secondo gli organizzatori, hanno coinvolto 4 milioni di persone complessivamente