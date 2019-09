Eroi senza superpoteri, i bambini insieme alla Croce Verde

SONCINO (27 settembre 2019) - Eroi senza superpoteri. Non è solo il titolo del flash mob organizzato ieri in piazza Manzoni da Samaritan International con Anpas, ma anche la lezione che insegnano tutti i giorni i volontari della Croce Verde di Soncino: fuori dai cinema e dai fumetti, chi salva le vite indossa una pettorina rossa e porta sulle spalle una croce. All’evento di sensibilizzazione arricchito da un corso per la gestione delle emergenze hanno partecipato una sessantina di bambini delle elementari da Soncino e da Genivolta. Soncino ieri è stata scelta come unica piazza Cremonese nel progetto di flash mob internazionale organizzato dalla Samaritan International, rete di associazioni solidali con sede in Germania, per promuovere l’informazione sul soccorso ai bambini e ai ragazzi. Prima della fine dell’evento la splendida immagine dei bambini al lavoro è stata immortalata dai volontari con un drone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO