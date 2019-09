Scuole, rotonda aperta: ma è già caos e polemiche

CASTELLEONE (27 settembre 2019) - Ritardi, disagi, polemiche. La rotatoria concepita per mettere in sicurezza l’incrocio delle scuole doveva essere ultimata entro l’inizio delle scuole. Così non è stato e, a due settimane abbondanti dal suono della prima campanella, ancora non s’intravede la fine dei lavori. Rispetto a qualche giorno fa un passo in avanti è stato compiuto: il rondò all’angolo di via Cappi e via Castelmanzano è stato parzialmente aperto, ma le transenne che restringono le dimensioni della carreggiata nelle ore di punta rendono problematico e pericoloso il passaggio. Inevitabili le proteste dei genitori. Verosimilmente bisognerà aspettare la prima metà di ottobre.

