Folla e commozione per Nadia

CASALBUTTANO (26 settembre 2019) - Chiesa gremita e commozione oggi pomeriggio nella chiesa di San Giorgio per l’ultimo saluto a Nadia Bonali, morta a 66 anni per le gravi ferite riportate nell’incidente di una settimana fa in via Bissolati. Casalbuttano, il paese al quale per una vita ha dato anima e corpo, le ha detto grazie.

