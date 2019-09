Botte a carabinieri e soccorritori, arrestato un 39enne

CASTELVETRO (26 settembre 2019) - Aveva provocato una rissa all’esterno di un bar del paese, arrivando a picchiare carabinieri e soccorritori intervenuti per prestare cure ad altri coinvolti, poi era svanito nel nulla. Oggi i militari della stazione di Pontenure l’hanno fermato sulla strada provinciale Caorsana e l’hanno arrestato perché, per quell’episodio, deve scontare otto mesi di reclusione. A finire in manette è stato un 39enne nigeriano, in Italia senza fissa dimora e pregiudicato. Era ricercato da gennaio di quest’anno, dopo che il tribunale di Piacenza aveva emesso un ordine di carcerazione per lesioni e resistenza aggravata a pubblico ufficiale, relativi proprio ai fatti dell’agosto 2017 a Castelvetro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO