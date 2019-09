Auto contro lo scuolabus: sosta selvaggia e polemiche

MONTICELLI (26 settembre 2019) - Nonostante gli appelli del Comune, continua la sosta selvaggia nei pressi della scuola e ieri c’è anche stata una prima conseguenza concreta: lo scontro fra lo scuolabus impegnato nella manovra di uscita e una vettura parcheggiata in area vietata fra il marciapiede e via Manzoni. Nessun ferito e lievi conseguenze per il mezzo comunale, più seri invece i danni riportati dalla vettura. Quanto accaduto, però, ha riaperto la polemica relativa al traffico sempre più indisciplinato in centro storico.

