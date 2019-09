Per il Tar i voti elettorali sono da ricontare

PESSINA CREMONESE (26 settembre 2019) - A distanza di quattro mesi dalle elezioni comunali, si dovranno controllare e ricontare le schede. Il Tar di Brescia ha accettato di condurre l’istruttoria del ricorso presentato dalla lista di Odelio Pari assistiti dall’avvocato Gabriele Avanzi che aveva perso per un voto. Nonostante i modi e i tempi non siano ancora stati chiariti, si dovrebbe procedere dunque alla revisione delle schede elettorali. In questo modo verranno riviste tutte e si farà chiarezza, sui voti contestati. «Il giudice in tribunale - spiega l’avvocato Antonino Rizzo che assieme al collega Giuseppe Guarneri difendono il sindaco in carica Ester Stanga - ha accettato di condurre l’istruttoria, ci dovrà comunicare modo e tempi, anche se sarà indispensabile rivedere le schede elettorali».

Il primo cittadino di Pessina, in carica dallo scorso 26 maggio, non è rimasta sorpresa dalla decisione. «C’è lo aspettavamo una cosa del genere. Si tratta di una prassi ragionevole. In questo modo si chiariscono tutti i dubbi e si fa luce sulla vicenda una volta per tutte». Dall’altro lato Pari e il consigliere di minoranza Roberto Gandolfi sottolineano come «il giudice ha fatto la cosa più equa. Attendiamo ulteriori comunicazioni».

