Ospiti: controlli serrati nelle case in affitto

SORESINA (23 settembre 2019) - Falsifica la firma del padrone di casa e presenta tre dichiarazioni contraffatte agli uffici comunali per ottenere il permesso di ospitare a casa alcuni connazionali. Così tanti documenti esibiti in una sola settimana finiscono però per destare più di un sospetto, e l’autore delle tre certificazioni, un egiziano residente in città, viene denunciato per falso. Non solo: ora l’ente locale sta passando al setaccio tutte le altre dichiarazioni di ospitalità depositate negli ultimi mesi (poco meno di 50 da inizio anno) per verificarne la regolarità. Il dubbio, infatti, è che non si tratti di casi isolati ma di una prassi piuttosto diffusa per subafittare in nero gli alloggi nei quali si risiede, all’insaputa del proprietario.

