Castelvetro, fuori strada con l'auto: grave una 31enne

CASTELVETRO PIACENTINO (25 settembre 2019) - E' stata trasportata con l'eliambulanza in gravi condizioni all'ospedale di Parma ed è in rianimazione, la donna di 31 anni uscita di strada con la propria auto in località San Pedretto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l'ambulanza della Pubblica assistenza di Monticelli d'Ongina, auto medica e la polizia stradale. Le cause del grave incidente stradale sono al vaglio delle forze dell'ordine.

