Meet Me Tonight, venerdì la ricerca è in vetrina

CREMONA (25 settembre 2019) - Cremona, di nuovo, faccia a faccia con la ricerca: venerdì torna la Notte Europea dei Ricercatori e il Comune, in collaborazione con le sedi universitarie cittadine e altri partner del territorio, organizza la Notte Europea dei Ricercatori che, come lo scorso anno, rientra tra le attività del più ampio progetto, Meet Me Tonight. Ricco il programma delle iniziative, pensate per target definiti: scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado. Gli eventi del pomeriggio saranno aperti a tutta la cittadinanza. Coordinati dal Servizio Informagiovani del Comune e promossi dall’Associazione Cremonese di Studi Universitari (Acsu), gli eventi sono curati dalle sedi cittadine dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, della sezione di Cremona del Politecnico di Milano, dell’Università degli Studi di Brescia, dell’Università degli Studi di Pavia - Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Claudio Monteverdi, Europe Direct Lombardia, Padania Acque e Gruppo Astrofili Cremonesi. Nel corso della mattinata le scuole primarie e secondarie di primo grado, su prenotazione, parteciperanno a laboratori interattivi e visite guidate a Palazzo Affaitati e al Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università degli Studi di Pavia. Per le scuole secondarie di primo e secondo grado è inoltre prevista al Cinema Filo la proiezione del film ‘Leonardo – Cinquecento’ di Francesco Invernizzi. Conclude il programma per le secondarie di secondo grado il convegno ‘Sulle tracce di Leonardo. Ricerca e innovazione nel nuovo millennio’ che si svolgerà nella Sala Maffei della Camera di Commercio dalle 11 alle 13.30. Il convegno, condotto da Marco Bencivenga, direttore del quotidiano La Provincia di Cremona, prevede una serie di interventi a cura di docenti e ricercatori delle Università presenti a Cremona che aggiorneranno i partecipanti relativamente i loro ambiti di ricerca a partire dalle intuizioni di Leonardo Da Vinci.

