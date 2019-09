Assistenza, ecco il nuovo centro diurno per disabili

CREMONA (24 settembre 2019) - Con il sindaco Gianluca Galimberti e l’assessore Rosita Viola al taglio del nastro, al fianco dei vertici di Fondazione Sospiro con il direttore generale Fabio Bertusi e il presidente Giovanni Scotti orgogliosamente in prima linea, davanti a molti attori protagonisti dei servizi sociali del territorio è stata inaugurata la nuova gestione del Centro Diurno per Disabili di via Mincio, affidata da Cremona Solidale proprio a Fondazione Sospiro.

«Un risultato strategico e di sistema ottenuto dopo moltissimo lavoro — spiega Galimberti —. Fondazione Sospiro, eccellenza nazionale nei servizi per anziani e per disabili, rende forte la sua proposta in Cremona e allo stesso tempo nell’accordo è previsto che Cremona Solidale continui con certezza per i prossimi 15 anni a gestire 40 dei posti letto Rsa nella Palazzina Mainardi dell’ex Soldi, che prima dovevano essere rinnovati ogni tre anni».

Così, in questo modo, Cremona Solidale consolida la propria offerta sugli anziani, sia nella Rsa che in tutta la città, con progetti di semi-autonomia come quello di via XI Febbraio.