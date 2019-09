Palazzine dimenticate, inizio lavori a dicembre

CREMONA (25 settembre 2019) - Mentre per le palazzine della vergogna di via Santa Croce ora si ipotizza la futura demolizione di uno dei palazzi con realizzazione di un parcheggio a raso, la riqualificazione edilizia di un’altra zona critica, il quartiere Sabbie di via Fratelli Bandiera, è più vicina: Aler sta definendo il contratto con l’azienda che si è aggiudicata l’appalto e i lavori dovrebbero partire entro la fine dell’anno.

Le questioni sono state seguite in modo particolare dal vicesindaco del Comune di Cremona Andrea Virgilio e dal consigliere regionale dei Dem Matteo Piloni. Il primo anticipa che proprio venerdì ha in programma un incontro con i vertici dell’Aler: «Affronteremo diverse questioni, in primis la tempistica delle soluzioni per queste due zone, visto che si tratta di interventi molto attesi dalla città. Poi parleremo del Cambonino e della figura del mediatore condominiale».

