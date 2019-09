Politecnico, con Padania Acque brindisi per l'ambiente

CREMONA (24 settembre 2019) - Prima sede universitaria cremonese a dotarsene, il Politecnico di Milano ha inaugurato questa mattina l’Acquapoint di Padania Acque, colonnina di distribuzione dell’acqua che tutti i cremonesi possono bere semplicemente aprendo i loro rubinetti, gratis, con la garanzia di livelli qualitativi e di sicurezza assoluti. Fattori ai quali si aggiungono la possibilità di realizzare un risparmio significativo (circa 300 euro all’anno per ciascuna famiglia che si rifornisca al proprio rubinetto anziché al supermercato), e di portare un contributo importante alla salvaguardia dell’ambiente, riducendo in modo drastico l’acquisto e il successivo conferimento a rifiuti - difficili e lenti da smaltire - di bottiglie e bottigliette di plastica.

Temi ricordati oggi a margine dell’inaugurazione, nell’incontro in un’aula piena di studenti al quale hanno partecipato il pro-rettore della sede cremonese del Politecnico, Gianni Ferretti, il vice sindaco Andrea Virgilio ed il presidente di Padania Acque, Claudio Bodini.

