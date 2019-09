Incendio domato nella notte. Danni ingenti, si indaga sulle cause

VOLONGO (24 settembre 2019) - Vigili del fuoco al lavoro tutta notte e per gran parte della giornata di oggi per verificare e procedere alla rimozione di tutto il materiale andato in fiamme nel capannone industriale di via Aldo Moro. I danni, ancora in fase di quantificazione, sono ingenti. Anche se, grazie al pronto intervento dei pompieri, il rogo è stato circoscritto solo ad una zona dell’edificio di circa 100 metri quadrati, risparmiando una parte del materiale ammassato.

Proprio in quello stabilimento dismesso, da pochissimo tempo, erano in corso i primi interventi che avrebbero dovuto rimettere in moto un calzaturificio. Lo stabile infatti è stato acquistato dalla Vmc di Gottolengo per poter potenziare la propria attività.

