Murale di via Goito, da domani i lavori per la realizzazione

CREMONA (24 settembre 2019) - Iniziano domani, mercoledì 25 settembre, con l’approntamento del cantiere, i lavori per la realizzazione del murale decorativo sul muro, lato ovest, dell'area scoperta tra via Goito e via Palestro. Il bozzetto grafico preparatorio sul tema l'arte cinematografica e i giovani è stato realizzato dal Centro Fumetto "Andrea Pazienza": l’autrice è Margherita Allegri, che da tempo svolge un'intensa attività didattica nei settori della grafica, del fumetto e dell'illustrazione non solo con il Centro Fumetto, ma anche con altri soggetti pubblici e privati. Ad eseguire l’opera sarà l’artista Marco Cerioli, che ha già realizzato altri interventi in città, tra i quali la decorazione sul muro di cinta della ferrovia in via della Vecchia Dogana.

Si va completando così la rigenerazione urbana di quest’area, dopo i lavori conclusi lo scorso aprile, rimasta abbandonata per molti anni, a seguito della demolizione dell’ex Supercinema, inserendosi in un contesto che ha visto, tra l’altro, la ristrutturazione dell’ala di Palazzo Affaitati che si affaccia su via Palestro, divenuta sede dell’Informagiovani e del Centro Fumetto “A. Pazienza”, impreziosita da quello che è stato chiamato, per le essenze che ospita, giardino dei profumi.

Il murale viene realizzato ora, dopo aver acquisito l’assenso del condominio Kennedy proprietario della facciata e ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza. Nella giornata di domani sarà quindi allestito il cantiere e si inizierà con la preparazioni delle matrici, la tinteggiatura, la trasposizioni delle tracce e la realizzazione del disegno con utilizzo di materiale diverso.

