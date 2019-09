Scontro al rondò tra camion, tre persone coinvolte

CREMONA (24 settembre 2019) - Collisione tra mezzi pesanti questa mattina al rondò della Castelleonese di fronte al centro commerciale CremonaPo. Delle tre persone coinvolte, nessuno ha riportate ferite. Sul posto un'ambulanza e gli uomini della polizia municipale per i rilievi e per dirigere il traffico che comunque non ha subito gravi ripercussioni.

