Si prega di suonare, a Cremona l'invasione delle tastiere

CREMONA (23 settembre 2019) - Il progetto Suonami! Piazza che vai, pianoforte che trovi, ideato dall’associazione Cieli Vibranti, dopo il successo degli anni precedenti, torna per la quinta volta a Cremona. L’iniziativa, realizzata con il contributo del Comune di Cremona, si svolge in contemporanea con Cremona Musica, dando vita ad uno speciale fuori salone e creando un’ideale risonanza tra gli strumenti esposti in fiera e i pianoforti sparsi nel centro della città. Da venerdì 27 a domenica 29 settembre, il centro storico di Cremona sarà invaso da sei pianoforti verticali decorati, messi a disposizione di tutti – strumentisti, dilettanti e semplici curiosi - per colorare di musica il fine settimana. I pianoforti saranno collocati, dalle 10 alle 19, nel centro cittadino, in particolare sotto i portici di Palazzo Comunale (nei pressi dell’Infopoint), in via via Solferino (a fianco dell’ingresso laterale camera di Commercio), in Galleria 25 Aprile ( sul lato di corso Cavour e sul lato giardini di piazza Roma), in piazza Stradivari (sotto i portici della Camera di Commercio) e al supermercato Italmark di via Dante Alighieri 4. La rassegna sarà animata soprattutto dalla musica che tutti – passanti, curiosi, appassionati – indipendentemente dalla loro preparazione tecnica, potranno suonare sugli ottantotto tasti in assoluta libertà. Dal 21 al 29 settembre due pianoforti verticali decorati sono invece collocati al CremonaPo, a disposizione di chiunque voglia suonarli negli orari di apertura del centro. Sono previste animazioni pomeridiane degli strumenti a cura dei pianisti Felice Cosmo e Pierfrancesco Pasini.

[MAPPA SUONAMI 2019]

