Scissione Pd: lettera a sostegno di Nicola Zingaretti

CREMONA (23 settembre 2019) - Dopo l’annuncio della fuoriuscita dal Pd di Matteo Renzi per fondare un nuovo partito (Italia Viva), inevitabili sono state le reazioni di tutti i maggiori esponenti politici nazionali e locali.

Sotto la lente d’ingrandimento locale è proprio il Partito Democratico di via Ippocastani (sede di Cremona) dal quale si aspetta di conoscere chi seguirà l’ex premier in questa nuova formazione politica collocata al “centro”, e chi proseguirà il proprio lavoro nelle fila del Pd.

Molti prendono tempo, altri non esitano a schierarsi a fianco del nuovo segretario Nicola Zingaretti il quale, dispiaciuto per la decisione del senatore di Firenze, ha richiamato i suoi a “guardare al futuro”.

A livello locale, Santo Canale, coordinatore del movimento pro Zingaretti durante le primarie ed ora suo referente sul territorio, ha diffuso una lettera a sostegno del segretario Dem, invitando tutti gli scritti ed i simpatizzanti del Pd a rimanere a fianco di Zingaretti per portare il partito nel futuro.

Richiamando il risultato del partito nelle scorse amministrative (maggio 2019) dove sono stati premiati dal voto molti amministratori del Pd o di liste civiche ad esso collegate, Canale chiede di non sprecare questo patrimonio e di “metterci la faccia”.

Nonostante la lettera sia stata diffusa da meno di 24 ore inizia già a raccogliere le prime adesioni da tutta la provincia tra le quali spiccano alcuni “big”: insieme a Santo Canale, gli assessori Maura Ruggeri e Luca Burgazzi e la sindaca di Crema Stefania Bonaldi.



Di seguito l’elenco dei primi firmatari:



Santo Canale

Maura Ruggeri

Luca Burgazzi

Gian Carlo Storti

Stefania Bonaldi

Mario Daina

Greta Savazzi

Enrico Manifesti

Nicola Pini

Silvano Gottardi

Federico Capoani

Alberto Cappellini

Nicolò Mainardi

Lana Lucia

Filippini Maurizio

Diaz Daniela

Bulla Vojsava

Pedrabissi Davide

Bandera Anna

Dusi Carlo

Donatella Grazioli

Gianni Bertoli

Nicola Cantarini

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO