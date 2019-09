Dal 1° ottobre parte il censimento permanente per il 2019

CREMONA (23 settembre 2019) - Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Così è denominata la nuova modalità di censimento della popolazione che parte da martedì 1° ottobre e ha cadenza annuale anziché decennale e sarà realizzata mediante l’utilizzo di rilevazioni statistiche campionarie presso le famiglie e fonti amministrative.

Il Comune di Cremona ha già costituito l'Ufficio Comunale di Censimento (UCC), con sede in vicolo delle Colonnette, 2 (tel. 0372 407609) al quale, dal 7 ottobre prossimo, ci si può rivolgere in caso di chiarimenti e delucidazioni (dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30, il mercoledì dalle 8.30 alle 16.30) e ha già provveduto, tramite selezione pubblica, al reclutamento di 18 rilevatori, come indicato dall'ISTAT.

Per l’anno in corso la rilevazione avverrà dal 1° ottobre al 20 dicembre e tutte le informazioni raccolte faranno riferimento alla data del 6 ottobre 2019. I rilevatori, muniti di apposito cartellino di riconoscimento e di tablet, si recheranno dalle famiglie selezionate residenti in città per fare le domande inserite in un apposito questionario online. In ogni caso le famiglie selezionate riceveranno dall’ISTAT una lettera informativa e sarà affisso un avviso sugli edifici dove avverranno le interviste.

La rilevazione è prevista dal Regolamento europeo n. 763/2008 ed è inserita nel Programma statistico nazionale. Partecipare al censimento è un obbligo di legge, ma soprattutto un’occasione per contribuire alla buona riuscita della rilevazione nell’interesse proprio e di tutta la collettività.

L’ISTAT è tenuto per legge a svolgere questa rilevazione e le famiglie coinvolte sono tenute a fornire i dati richiesti. Le informazioni raccolte saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei dati personali. I risultati della rilevazione saranno diffusi, in forma aggregata, e pertanto non sarà possibile risalire ai soggetti a cui si riferiscono.

La strategia del Censimento permanente (CP) della popolazione e delle abitazioni si basa sull’integrazione di dati amministrativi e dati ricavati da indagini statistiche a campione: l’obiettivo è produrre informazioni ogni anno, contenere i costi e non creare disagi alle famiglie. Il passaggio a un nuovo modello di censimento è reso possibile dall’acquisizione, dal trattamento e dall’utilizzo a fini statistici di fonti amministrative che generano, attraverso processi di validazione dei dati, registri statistici aggiornati con elevata frequenza temporale.

