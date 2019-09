Paese in festa, accolto il nuovo parroco

CASTELVERDE (23 settembre 2019) - Le comunità di Castelverde, Costa Sant’Abramo, San Martino in Beliseto, Marzalengo e Castelnuovo del Zappa abbracciano il nuovo parroco, don Giuliano Vezzosi. Ieri mattina la chiesa di Sant’Archelao, durante la messa presieduta dal vescovo Antonio Napolioni, ha accolto i fedeli delle cinque parrocchie che hanno dato il benvenuto al sacerdote proveniente da San Bernardo che sarà affiancato dal vicario don Enrico Ghisolfi il collaboratore parrocchiale Luciano Carrer e il diacono permanente Umberto Bertelle. Il primo cittadino Graziella Locci ha dato il benvenuto al parroco. «Castelverde è un comune legato alle tradizioni e la figura del parroco è sempre stata vista come un punto di riferimento. Siamo certi che saprai cogliere la bellezza delle nostre persone, ragazzi, giovani, adulti e anziani, e saprai guidarci nella condivisione di valori quali l’amore per il prossimo, il rispetto, l’accoglienza, la solidarietà. Oggi iniziamo un percorso condiviso che pone la persona al centro di intenzioni comuni. L’amministrazione comunale sarà sempre disponibile al confronto, nel rispetto dei ruoli, e lavoreremo insieme per unire».

