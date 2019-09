Buca due pneumatici, tenta un furto per sostituirli

CREMONA (22 settembre 2019) - I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Cremona, hanno denunciato, per i reati di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e tentato furto, R.G., nato a Chiari (Brescia) classe 1985, residente a Cazzago San Martino (Brescia), operaio. L'uomo si è reso responsabile di aver tentato un furto di pneumatici, munito di un cric, in via Argine Panizza, ai danni di un’autovettura di proprietà di una 60enne cremonese.

La proprietaria del veicolo e suo marito hanno riferito ai militari che poco prima una vicina di casa aveva sorpreso un uomo che dopo aver sollevato la loro autovettura con un cric, ed aver già smontato la ruota sinistra, si era dato alla fuga, dileguandosi in via Odoardo Ferragni. Giunti sul luogo i carabinieri hanno visto due persone che si picchiavano. Uno era il denunciato e l'altro un 36enne, residente anch’egli a Cazzago San Martino (Brescia).

Riportata la situazione alla calma, è stato accertato che i due litigavano perché la Bmw su cui viaggiavano, in compagnia di una 35enne e una 20enne, rispettivamente residenti a Cologne (Brescia) e Ospitaletto (Brescia), aveva due pneumatici bucati. Dalla ricostruzione dei fatti emergeva che i 4, dopo aver trascorso la giornata di ieri, in provincia di Cremona per svolgere un servizio fotografico per un matrimonio a loro commissionato, attorno le ore 23.30, nel fare rientro nel territorio bresciano, sono usciti di strada bucando due pneumatici. Nonostante l’auto fosse danneggiata, hanno ripreso però la marcia sino a giungere in via Argine Panizza dove, per proseguire, R.G., dopo aver individuato l’auto dei due coniugi cremonesi, ha deciso di sottrarre al veicolo due ruote per poter sostituire quelle bucate della sua Bmw.

