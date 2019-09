Nadia Bonali non ce l'ha fatta

CASALBUTTANO (22 settembre 2019) - Comunità in lutto per la scomparsa di Nadia Bonali, la 66enne di Casalbuttano investita da una Mercedes giovedì pomeriggio mentre passeggiava in via Bissolati. Le sue condizioni sono apparse critiche sin da subito tanto che la 66enne è stata trasportata con l'elisoccorso in ospedale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO