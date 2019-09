Le macchine di Leonardo, il Genio in mostra

OSTIANO (22 settembre 2019) - Le macchine di Leonardo da Vinci, ricostruite grazie alle abili mani di Enzo Poli di Soresina, in mostra presso la biblioteca. Una ventina di modelli sono stati riprodotti e potranno essere ammirati per la prima volta in provincia di Cremona, con i ragazzi delle scuole affascinati e incantati. «Nel 1936, da mia suocera, ho ereditato un libro su Leonardo, fatto stampare da Mussolini a Milano, con quasi tutte le opere del Genio. Da subito mi sono appassionato al capitolo delle macchine da guerra e ho iniziato a studiarle. Leonardo non è facile da capire. Ho cercato di scoprire gli errori che appositamente inseriva nei suoi progetti, grazie alla mia formazione accademica. I primi che ho realizzato sono stati i tre carri falcati e il carro armato». Percorrendo l’esposizione si trovano poi il noto macchinario che riproduce il volo degli uccelli, i cannoni smontabili, il paracadute, il ponte girevole a profilo parabolico. Affascinati i ragazzi delle scuole. L'esposizione è in biblioteca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO